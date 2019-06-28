G20 zirvesi aile fotoğrafıyla başladı: Trump Erdoğan’la Suudi prensi yanına aldı

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 zirvesi, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin konuk heyet başkanlarını karşılaması ve fotoğraf çekimiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan fotoğrafta ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında yer alırken, Trump’ın diğer yanında Türkiye’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tuttuğu Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman vardı.

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Erdoğan fotoğraf çekiminden sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvenin ilk programı olan ‘dijital ekonomi’ temalı liderler etkinliğine katıldı.

Etkinliğin ardından liderler, ‘küresel ekonomi’, ‘ticaret ve yatırımlar’ temalı oturum ve çalışma yemeğine geçti.

Erdoğan çalışma yemeği öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile sohbet etti. Sohbet sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Erdoğan’ın yanındaydı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveden fotoğraflar paylaştı.