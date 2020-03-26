G. Kore’deki, Covid-19 yoğun bakımının hemşiresi: Kıyafetler çok ağır ter içinde kalıyoruz, en zor şey iletişim kurmak

Covid-19 salgınıyla mücadelenin başrolündeki sağlık çalışanlarının işi zor. Yoğun bakım ünitesinde çalışanlarınki daha da zor. Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Ulusal Tıp Merkezi’nin Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakımında çalışan hemşirelerin sesine kulak vermek ve görüntülerine bakmak bu zorluğu anlamaya yetiyor.

BBC, merkezdeki hemşireleri yoğun bakıma girmeden önce ve içerdeyken görüntüledi.

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Hazırlanmaları bir hayli uzun süren hemşireler vücutlarının her yerini kapatan tulum ve kas giyiyor. Eldiven ve dize kadar galoş takan hemşireler hazırlanırken iki arkadaşı yardım ediyor.

Kıfayetlerinin ensedeki kısmındaki boşluktan geçirilen hortum sayesinde hava girmesini sağlayan solunum cihazını andıran mekanizma bağlanıyor bellerine. Bu sırada mutlaka, “Hava akışı var değil mi” diye soruyor yardım eden meslektaşları.

Hastaların likit, ilaç veya yatıştırıcıya ihtiyacı olduğu için sürekli başlarında olan hemşireler dört kişilik ekipler halinde çalışıyor; iki saat mesai yapıyor. Solunum cihazlarına bağlı Covid-19 hastalarının oksijen durumunu kontrol etmeyi de içeren görev süreleri bitince nöbeti başka arkadaşlarına devrediyorlar. Ancak görünen o ki, iki saat bile onların fazlasıyla yorulmasına yetiyor.

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Covid-19 hastalarının tedavi edildiği birimle diğerlerinin yattığı birim arasına kırmızı çizgi çeken ve dezenfeksiyon yapılmadan birinden diğerine geçişe izin vermeyen tıp merkezinin yoğun bakım hemşirelerinden Jang Bok-Soon, solunuma yardımcı olan mekanizmanın çok ağır olduğunu söylüyor.

“Mesaiden çıktığımızda ter içinde kalmış oluyoruz” diyen hemşireye göre yoğun bakım ünitesindeyken yaşadıkları en büyük sorun ise üzerlerindeki kıyafet nedeniyle ‘duymakta’ zorluk çekmeleri.

“İletişim çok zor oluyor bu da zaman zaman insanı korkutuyor. Ancak onlar bizim hastalarımız. Bu gözle bakıp sakinleşiyor insan” diyen Jang Bok-Soon ve arkadaşları çoğu kez el işaretleriyle iletişim kuruyor.

Jang Bok-Soon ve kendisi gibi bu süreçteki en ağır yükü üstlenen sağlık çalışanlarına dahil olan diğer hemşireler tüm zorluklara, iç karartıcı tabloya rağmen -büyük olasılıkla- hayat kurtarmaya katkı sağlamanın verdiği rahatlıkla kameraya gülümseyip el sallamayı ihmal etmiyor.