G. Kore’de ‘ailesi yolsuzluğa bulaşan’ bakanı saç kazıtarak protesto ediyorlar

Güney Kore’de, muhalefet, ailesinin yolsuzluğa karıştığını söyledikleri yeni adalet bakanı Cho Kuk’u protesto etmek için saçlarını kazıtıyor. Kökeni Konfüçyüs öğretisine dayanan ‘saç kazıtarak protesto etme’ yöntemine başvuran son isim muhalefet lideri Hwang Kyo-ahn oldu.

Fotoğraflar: YouTube

Hwang Kyo-ahn, dün akşam, devlet başkanlığı sarayının kapsına giderek gazetecilerin ve orada toplanan destekçilerinin önünde saçlarını kazıttı. Geçen hafta iki kadın milletvekilinin saçlarını kazıtmasının ardından harekete geçen muhalefet lideri, adalet bakanının görevden alınmasını ya da kendisinin istifa etmesini istediklerini belirterek, “Buraya kararlığımı göstermek için geldim” dedi.

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Muhalefet, geçen hafta göreve gelen hukuk profesörü Cho Kuk’un aile fertlerinin yolsuzluk ve usulsüzlüğe bulaşmış olmasına rağmen atanmasının Devlet Başkanı Moon Jae-in’in eski danışmanlarından biri olmasına bağlıyor.

Cho Kuk’un eşinin kızlarının üniversiteye girmesi ve burs alabilmesi için belgede sahtecilik yaptığı biliniyor. Savcılık, ailenin bir başka ferdinin bir akrabasına torpil yaparak ‘fon’ verdiğine dair soruşturma açtı.

Cho kuk, geçen cuma günü, kızıyla ilgili iddiaları kabul ederek üniversite öğrencileri ve ailelerinden özür diledi. Ancak adalet sisteminde reformlara imza atmak için görevini layıkıyla yapmak istediğini dile getirdi.

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Bu durum, sadece muhalefet cephesinde değil kamuoyunda da rahatsızlık yarattı.

Bir önceki hükümet, şimdi hapiste olan eski devlet başkanı Park Geun-hye’nin adının karıştığı yolsuzluk skandalı nedeniyle düşmüştü.

Güney Kore’de saçları kazıtarak protesto etmek gelenek. 1960’larda ve 1970’lerde ülke diktatörlükle yönetilirken saç kazıtmak bir ‘direniş’ simgesiydi. Bu simge 10 yıllar boyunca değişmedi.

2016’da, 900’a yakın kişi ABD’nin füze savarlarını protesto etmek için saçlarını kazıttı. 2018’de kadınlar tuvalet ve kıyafet denenen kabinlere yerleştirilen ‘casus kameraları’ protesto etmek için saçlarını kazıtarak yürüyüş yaptı.