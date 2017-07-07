G-20’ye Hamburg sokaklarından itiraz: Bizi kurtaracak olan bankadaki paramız değil

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Almanya’da düzenlenen G-20 zirvesiyle eş zamanlı olarak sokaklar ‘yangın yeri’ne döndü.

Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihlerinde ülkenin ilk G-20 zirvesi düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da zirvenin katılımcılarından.

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Ancak zirve öncesinde başlayan protestolar halen devam ediyor. Alman hükümeti, G-20 için güvenlik önlemini sıkı tutuyor. Sokaklarda TOMA’lar ve polis araçları hazır bekletilirken, iki gün boyunca 20 bin polis görev alacak.

Protestocu grup ‘Cehenneme Hoşgeldiniz’ adını verdikleri yürüyüşle sokaklara çıkarken, polisin biber gazlı ve tazyikli sulu müdahalesiyle karşılaştı.

Protestocular da polislere şişe ve taşlarla karşılık verdi. Polis, Hamburg’daki 12 bin protestocunun bin kadarının yüzlerini kapattığını ve polis aleyhine slogan attığını bildirdi.

Gösterilerde polisin başını ağrıtan grup ise kara elbiseler giyerek yüzlerini kapatan ‘Siyah Blok’ üyeleri oldu. Polis, bu grubun gösterilerden ayrılmasını isterken, polise şişe fırlatıp direnenler sert bir şekilde gözaltına alındı.

Protesto tertip komitesinin gösteriyi sona erdirmesinin ardından da sokaklar kalabalıktı.

Olaylarda 70’ten fazla polisin yaralandığı bildirildi. G-20 protestolarına Almanya’nın ve Avrupa’nın her yerinden gelen 100 bin göstericinin katılması bekleniyor.

Gösteriler sırasında bazı işyerlerinde hasar meydana gelirken ateşe verilen araçlar oldu.

‘1000 suret’

Kendilerine ‘1000 Gestalten/Suret’ adını veren grup da elbiselerini ve vücutlarını griye boyayarak ‘zombi’ gibi yürüdü.

Sallanarak ve ayak sürüyerek ilerleyen göstericilerin sessizliği, bir eylemcinin üzerindeki gri kıyafeti ‘atmasıyla’ bozuldu. Grup, ‘grilik ve ruhsuzluğu’ simgeleyen grilerden ‘kurtulunca’ renkli kıyafetler ortaya çıktı.

Etkinliğin yöneticisi, eylemin ‘değişimin tek bireyden bile gelebileceğini’ vurgulamak amacıyla yapıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada da etkinlik ‘kapitalizmin yıkıcı etkinlerine insanların daha fazla katlanmak istemediğinin ifadesi’ olarak tanımlanırken, “Nihayetinde bizi kurtaracak olan, banka hesabımızdaki para değil, birinin elini uzatıp elimizi tutmasıdır” dendi.