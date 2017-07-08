G-20 sonuç bildirgesinden: İklim anlaşmasından dönüş yok

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Almanya’da düzenlenen G-20 zirvesinin sonuç bildirgesinde uluslararası ticarete vurgu yapılırken, ABD’nin aksine iklim anlaşmasından ‘geri dönülemeyeceği’ bildirildi.

AA’nın aktardığına göre bildirgede, ‘terörizm, yerinden olma, yoksulluk, açlık ve sağlık tehditleri, istihdam oluşturma, iklim değişikliği, enerji güvenliği ve eşitliğin dahil olduğu küresel toplumun temel zorlukları’nın ele alınmasının karar verildiği belirtildi.

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Zorlukların gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere diğer ülkelerle birlikte çalışılarak çözülmeye devam edileceği dile getirilen bildirgede, uluslararası ticarete değinildi: “Uluslararası ticaret ve yatırım, büyümenin, üretkenliğin, inovasyonun, istihdam oluşturma ve geliştirmenin önemli motorlarıdır. İki taraflı ve karşılıklı avantaj sağlayan ticaret ve yatırım çerçevelerinin ve ayrımcılık yapılmama ilkesinin önemini belirterek piyasaları açık tutacağız ve haksız ticaret uygulamalarını da içeren korumacılıkla mücadeleye devam edeceğiz ve bu bağlamda yasal ticaret savunma araçlarının rolünü tanıyacağız. Özellikle ticaret ve yatırım için olumlu bir ortam teşvik ederek, düzgün bir hareket alanı sağlamaya çalışacağız.”

İklim anlaşması

ABD’nin imzasını çektiği Paris İklim Anlaşması’na değinilen bildirgede, “Diğer G-20 liderleri, Paris Anlaşması’nın geri dönülemez olduğunu belirtiyor” dendi.

Bildirgede liderlerin ‘anlaşma konusundaki güçlü taahhüdü teyit ettikleri’ vurgulandı.

Afrika vurgusu

Bildirgede Afrika ülkelerine de özel bir yer ayrıldı: “G20 Afrika Ortaklığı’nı, Afrika ülkelerindeki fırsatlar ve zorluklar ve 2030 Gündem’in amaçları doğrultusunda başlatıyoruz. Ortak çabalarımız, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümeyi teşvik edecek ve Afrika ülkelerinin ihtiyaç ve isteklerine yanıt olarak, özellikle kadınlar ve gençler için iyi bir istihdam oluşturmaya katkıda bulunarak yoksulluğun ve göç sebepleri arasındaki eşitsizliğin ele alınmasına yardımcı olacak.”