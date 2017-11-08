Füze gerginliği: ABD İran’ı, İran Suudileri suçladı

Beyaz Saray, Yemen’deki Husi militanlarının Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırılarını kınadı.

Suudi hava savunma güçleri, başkent Riyad’a doğru Yemen’den fırlatılan bir füzeyi havada imha ettiklerini cumartesi günü açıklamıştı. Füze, başkentin kuzeyinde Kral Halid Havalimanı yakınlarında düşürülmüştü.

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Son dönem tutuklama furyasıyla gündeme gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise İran’ın Yemen’deki milislere roket sağlamasının ‘doğrudan askeri saldırı’ eylemi olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Çin ziyaretine başlarken Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada şöyle dendi: “İran’ın İslam Devrim Muhafızları Gücü’nün yardımıyla Suudi Arabistan’a karşı düzenlenen Husi füze saldırıları bölgesel güvenliği tehdit ediyor ve Birleşmiş Milletler’in çatışmayı müzakerelerle sona erdirme çabalarına zarar veriyor.”

BM’ye çağrı

Açıklamada, “Bu füze sistemleri çatışmadan önce Yemen’de mevcut değildi, BM’ye İran’ın bölgesel hedeflerini gerçekleştirmek için Yemen’deki savaşı sürdürdüğünün kanıtları üzerinde ayrıntılı bir inceleme yapması çağrısında bulunuyoruz” ifadesine de yer verildi.

Beyaz Saray, ABD’nin bu tür saldırılara karşılık vermek ve bölgede İran’ın istikrar bozucu faaliyetlerini ortaya çıkarmak için ‘aynı görüşte’ki diğer ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İran: Suudi saldırısı

İran ise, füze saldırısının arkasında olduğunu reddetti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemen’den atılan füzelerin, Suudi saldırganlığına tepki olduğunu belirtti.

Füze saldırısına karşılık olarak Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon bütün hava, kara ve deniz limanlarını Yemen’e kapatmış, başkent Sanaa dahil olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

BM ise koalisyona Yemen’e yardım yapılan hattın yeniden açılması çağrısında bulunmuş, gıda ve ilaç yardımlarının açlık çeken 7 milyon insan için hayati önem taşıdığını belirtmişti.