Futbolda ‘Yenikapı ruhu’na ‘El Fatiha’: Deplasman yasağı yeniden 

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Darbe girişiminin ardından Kulüpler Birliği’nin tavsiye kararıyla kaldırılan deplasman yasağı geri geldi.

Süper Lig’in ikinci haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla, üçüncü haftadaki Beşiktaş-Bursaspor mücadelesinde deplasman taraftarları stada alınmayacak.

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Konyaspor’un Beşiktaş, Alanyaspor ve Antalyaspor’la oynayacağı maçlar da yasak kapsamına alındı.

DHA’nın haberine göre, 20 Ağustos Pazar günü Ülker Stadyumu’nda oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçında bordo-mavili taraftarlar yer alamayacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar da ligin ikinci yarısında Trabzon deplasmanına gidemeyecek.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, önümüzdeki hafta Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasında da deplasman yasağının uygulanacağını duyurdu.

Konyaspor için ‘riskli maçlar’: Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor

Bununla birlikte Beşiktaş ile Konyaspor arasında 6 Ağustos’ta Samsun’da oynanan Süper Kupa finalinde çıkan olayların ardından iki takımın maçlarına da deplasman yasağı getirildi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan,“İl güvenlik kurulu kararıyla Konyaspor için riskli maçlara deplasman yasağı getirildi. Antalya, Alanya ve Beşiktaş” dedi.

Darbe girişiminin ardından kaldırılmıştı

Kulüpler Birliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Süper Lig’de beş sezon boyunca uygulanan deplasman yasağını kaldırma kararı almıştı.

Bu karar uyarınca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanan derbilerde deplasman taraftarları tribündeki yerini almıştı.

İl spor güvenlik kurullarının kararıyla Beşiktaş ve Bursaspor arasındaki sekiz yıllık deplasman yasağı da geçen sezon son bulmuştu.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarında uzun zamandır uygulanan yasak ise devam etmişti.