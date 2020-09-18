Diken

Yaramazlara biraz batar!

Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig’de ikinci hafta bugün oynanacak birer maçla başlayacak. 2. Lig ile 3. Lig’de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçları 20 Eylül Pazar günü oynanacak.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

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Süper Lig

Bugün:

20.00 Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

Yarın:

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13.30 Gençlerbirliği-Konyaspor (Eryaman)

16.00 Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

20 Eylül Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kasımpaşa-Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Gaziantep FK-Fatih Karagümrük (Kalyon)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

21 Eylül Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

Yarın:

14.00 Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

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