Futbolda ‘fair play’ istatistiği: Bir sezonda 669 futbolcuya 758 kırmızı kart

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçen yıl profesyonel futbol liglerinde 758 kez kırmızı kart çıktığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Kasapoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt verdi. Buna göre 301 bin 454 lisanslı futbolcu bulunuyor. Sporcuların 295 bin 618’i erkek, 5 bin 836’sı kadın.

Reklam

Kendi mülkiyetinde spor tesisi olan amatör futbol kulübü sayısı 81. Son beş yılda bünyesinde amatör futbol faaliyeti bulunan 387 kulüp faaliyetten çekildi, 435 yeni amatör kulüp faaliyete başladı.

758 kırmızı kart

Profesyonel liglerde 2018-2019 sezonunda 669 futbolcuya 758 kez kırmızı kart gösterildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 239 futbolcuya 300 kez müsabakadan men cezası verdi.

Ayrıca 2018-2019 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de oynanan 1926 müsabakada kırmızı kart gören futbolcu sayısı 506, men cezası alan futbolcu sayısı da 404.

Reklam

Kulüplere 50 milyondan fazla yardım

Yine aynı sezonda 281 amatör müsabaka, olaylar nedeniyle yarıda kaldı. Profesyonel Liglerde, 2018-2019 sezonunda iki maç saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Bakanlık, 2018 bütçesinden 4 bin 599 spor kulübüne 29 milyon 878 bin 500 lira nakdi yardım yaptı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliği kapsamında spor kulüplerine 25 milyon 727 bin lira mali katkıda bulundu.