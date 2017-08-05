Futbolcular Birliği, ‘dünyanın en pahalı transferi’ sonrası AP’yi ‘göreve çağırdı’

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Brezilyalı forvet Neymar’ın Barcelona’dan Paris Saint Germain’e (PSG) 222 milyon avro bonservis bedeliyle transferinin ardından Avrupa Parlamentosu’nu (AP) göreve çağırdı.

Neymar’ın sözleşmesindeki serbest kalma bedeli olan 222 milyon avroyu ödeyen PSG, futbol tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti.

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Neymar transferi ve son dönemde transfer piyasasında ödenen yüksek bonservis bedelleri, FIFA’nın mali kriterleriyle ilgili pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti.

‘Para akışı soruşturulmalı’

FIFPro’nun açıklamasında, 2015 sonunda AP’ye ‘Futbolun yeniden şekillendirilmesi, oyunun iyiliği, oyuncular, kulüpler ve taraftarlar için transfer çılgınlığına son verilmesi talebiyle’ yapılan başvuru hatırlatıldı.

FIFPro Genel Sekreteri Theo Van Seggelen imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “FIFPro, bölgedeki rekabet dengesine olan etkisini anlamak için, AP’yi Avrupa Birliği (AB) bölgesindeki transfer ücretleri üzerinden gerçekleşen para akışını soruşturmaya davet ediyor. Brezilyalı Neymar’ın PSG’den Barcelona’ya dünya rekoruyla transfer olması, futbolun nasıl zengin ve çoğunlukla Avrupalı kulüpler tarafından domine edildiğinin örneği.”

Futboldaki finansal işlemlerin çoğunun, büyük transfer bedellerinin kulüpler arasında dolaştığı Avrupa’da gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, transfer kurallarının ‘acilen’ gözden geçirilmesi istendi.

‘Zenginlik kapana kısılmış durumda’

Açıklama şöyle devam etti: “Mevcut transfer kurallarının yeniden düzenlenmesi; oyuncuların haklarını koruması ve oyunun en yüksek çıkarını düşünmesi için Fifpro’nun önceliğidir. Futbolun devasa zenginliği birkaç lig ve kulüp arasında kapana kısılmış durumda. Transfer sisteminin öncelikli amaçlarından biri, mücadele dengesini korumak için gelirlerin daha etkili ve adil dağıtılması olmalı.”