Futbolcu Umut Bulut, 504’üncü maçına çıkarak Süper Lig rekoru kırdı

Yeni Malatyaspor forması giyen forvet Umut Bulut, bugün 504’üncü maçına çıkarak, ‘Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu’ oldu.
Yeni Malatyaspor, bugün ligin 26’ıncı hafta maçında kendi evinde Konyaspor’u ağırladı. Bulut, ilk 11’de yer aldı.
37 yaşındaki futbolcu, böylece kariyerinin 504’üncü lig maçına çıkmış oldu.
Bulut, geçen haftaki Antalyaspor maçında saha çıkarak, Oğuz Çetin’in 503 maçlık rekorunu egale etmişti.
2001’de profesyonel kariyerine başlayan milli oyuncu, 17 sezonda 163 kez fileleri havalandırdı.