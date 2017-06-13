Futbolcu Tanju Çolak’tan hakkındaki iddialara yanıt: Rencide edici

‘Çek-senet çetesiyle anlaşma’ suçlamasıyla gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan eski futbolcu Tanju Çolak, hakkında haber yapan gazetecilere sitem etti, iddiaları ‘rencide edici’ olarak tanımladı.

Serbest bırakılmasının ardından Hürriyet’ten Nurettin Kurt’a konuşan Çolak, gözaltındaki dört gün boyunca ‘hakkında yapılan tek gerçek haber’in İstanbul’daki evinden sabah 07.00 sıralarında gözaltına alınıp Ankara’ya getirildiği bilgisi olduğunu söyledi.

Hakkındaki iddiaların kendisini ve yakın çevresini rencide ettiğini, gerçeklerden uzak ve hayal ürünü olduğunu savunan Çolak, “Gerek beni bağrına basmış olan devlet büyüklerimin gerekse de sevgisini hiçbir zaman esirgememiş Türk halkının, ailemin ve dostlarımın bana yakıştıramayacağı, onlara karşı mahcubiyet yaratacak hiçbir eylem içerisinde yer almam mümkün değildir” dedi.

‘Kamuoyu vicdanına bırakıyorum’

Çolak, şöyle devam etti: “Yapılan haberlerde hiç ilgim ve alakam olmadığı halde, bazı kişi ve gruplarla ilişkilendirildiğim gibi henüz sorgu hakimliğine dahi çıkmamış iken bazı görsel ve yazılı medya organlarında tutuklandığım yönünde haberler verilmiş olmasını kamuoyu vicdanına bırakıyorum. Şu bilinmelidir ki aklın yolu olmadan adaleti uygulamak mümkün değildir, bu itibarla dosyam üzerinde gerek hukuki gerek vicdani sentezi yaparak hakkımda bu kararı veren yüce adaletin saygın temsilcilerini de saygıyla anmak isterim.”

‘Bugünden itibaren ülkesine, halkına, insanlarına karşı sevgi ve sorumluluk duyan, bunu hisseden ve hissettiren’ biri olarak yaşamaya devam edeceğini anlatan Çolak, “Kamu vicdanında ve yüce Türk adaleti nezdinde en kısa süre içerisinde aklanacağı umudu ve dileğini taşırken, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkemin aydınlık yarınları için bir nefer gibi çalışmaya devam edeceğimi ve bunu da bir görev olarak addettiğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim” dedi.