Futbolcu Gomis’e ‘maymun’ diyen Hakan Hepcan’a beraat: ‘Hakaret değil övgü’

Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis için bir tweet’inde ‘maymun’ ifadesini kullanan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, yargılandığı davada beraat etti.

Hepcan, Eylül 2017’de, Twitter’dan “Bizim takım oturana kadar lig biter hacı. Galatasaray’da bi tane maymun var topa düşmanı gibi vurup yere falan atıyo kendini işimiz çok zor” diye yazmıştı.

Reklam

‘Yanlış anlaşıldığını’ savunan Hepcan hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan üç yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

‘Hakaret değil övgü var’

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına tarafları avukatları temsil etti.

Reklam

Hepcan’ın avukatı şu savunmayı yaptı: “Gomis, topa düşmanı gibi vuruyordu, gol sevincinde ise hayvan taklidi yapıyordu. Gomis’e hakaret değil aksine övgü vardır. Müvekkilim, kendi takımı Fenerbahçe’ye serzenişte bulunmuştur. Galatasaraylılar olayı köpürtmüştür.”

Avukat, suç unsurunun oluşmadığını iddia ederek beraat istedi.

Mahkeme de suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle Hepcan’ı beraat ettirdi.