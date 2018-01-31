Futbolcu Deniz Naki: İnsanlar ölürken sessiz kalamazdım

Türkiye’de ömür boyu futboldan men edilen ve 273 bin lira para cezası kesilen futbolcu Deniz Naki, “İnsanlar ölürken ben sessiz kalamazdım” dedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Naki’ye ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda’ nedeniyle üç yıl altı ay futboldan men cezası ve 273 bin lira para cezası vermişti.

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Ceza üç yılı geçtiği için de karar Amedsporlu Naki’nin ülkede futbol hayatının bitmesi anlamına geliyordu. Naki, Almanya’da Afrin harekatını protesto için düzenlenen yürüyüşe çağrı yapmıştı.

Artı Gerçek’ten Remzi Budancır’a konuşan Naki, Amedspor kimliği taşımanın zor olduğunu, buna göre tavır sergilemeye çalıştığını ancak her şeyin futbol olmadığı bilinciyle hareket ettiğini kaydetti.

‘İyiliği, güzelliği, yardımlaşmayı, barışı, insanca yaşamayı ve yurtsever olmayı her şeyin üstünde tuttuğunu’ aktaran Naki, “Bu duruşumdan dolayı futbol sahalarında defalarca sözlü ve fiziki saldırılara maruz kaldım” dedi.

‘Duyarsız kalamam’

Naki şöyle devam etti: “Sur’a Nusaybin’e Cizre’ye Şırnak’a duyarsız kalmadım. Yanı başımda insanlar ölürken ben sessiz kalamazdım, kalmadım. Barış isteyen bir insan olarak Afrin’de yaşanan savaşa da duyarsız kalamazdım. Çünkü insanlar ölüyor. Bu ölümlerin, savaşın durması için duyarlılık çağrısı yaptım. Dünyanın neresinde olursa olsun zulme ve haksızlığa karşı tepki gösterdim ve göstereceğim. Bu benim insani ve hukuki hakkımdır. Lakin Türkiye’nin yandaş basını bunu yine farklı yerlere çekti ve medyada linç kampanyası ile beni hedef haline getirdi. Bu karalama, çamur medyasında bir gelenek haline gelmiştir.”

‘Tarihte görülmedi’

Kimliklerden önce insanlığın geldiğine dikkat çeken futbolcu şunları kaydetti: “TFF kararından çok önce kulübüm Amedspor’la sözleşmemi karşılıklı feshetmiş olmamıza rağmen, Türkiye PFDK tarihinde görülmemiş ağır cezalarla futbolcu lisansım iptal edildi, Türkiye’de futbolculuktan men edildim ve fahiş para cezası verildi. Tarafıma tarihin en büyük cezasını vermiş olması bile federasyonun ne kadar siyasi, önyargılı ve tarafgir olduğunun göstergesidir.”

‘Veda değil’

Naki, kararın siyasi olduğunu ifade ederek böylesi kirletilmiş bir futbol sisteminde olmak istemediğini anlattı: “Bu karar bu yönüyle beni sevindirmiştir. Bu tür ceza ve yaptırımların beni barış, özgürlük talebimden alıkonamayacağının iyi bilinmesini isterim. Asla yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda. Maddi ve manevi olarak Amedspor’un her zaman yanındayım. Bu bir veda değil, var olma mesajıdır.”