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Futbolcu Bekir İrtegün ‘ByLock’tan gözaltına alındı

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Milli futbolcu Bekir İrtegün, ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, İrtegün, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı.

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Başakşehir’in sözleşmesini feshettiği 33 yaşındaki İrtegün, 7 Temmuz akşamı da Atatürk Havalimanı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alnmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.

Gaziantepspor altyapısından yetişen İrtegün, 2009-2015 yıllarında Fenerbahçe’de oynamıştı. Son iki sezonu Başakşehir’de geçiren 33 yaşındaki stoper, 10 kez milli takım forması giydi.


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