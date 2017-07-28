Futbolcu Bekir İrtegün ‘ByLock’tan gözaltına alındı

Milli futbolcu Bekir İrtegün, ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Habertürk’ten Veli Sarıboğa’nın haberine göre, İrtegün, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı.
Başakşehir’in sözleşmesini feshettiği 33 yaşındaki İrtegün, 7 Temmuz akşamı da Atatürk Havalimanı’nda ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alnmış, sonrasında serbest bırakılmıştı.
Gaziantepspor altyapısından yetişen İrtegün, 2009-2015 yıllarında Fenerbahçe’de oynamıştı. Son iki sezonu Başakşehir’de geçiren 33 yaşındaki stoper, 10 kez milli takım forması giydi.