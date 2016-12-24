Futbola ‘ragbi’ kriterleri: Sadece takım kaptanları hakemle konuşabilecek 

FIFA’da teknik geliştirme uzmanı olarak görev alan Hollandalı futbol efsanesi Marco van Basten, sahada yalnızca takım kaptanlarının hakemle konuşabileceği bir düzenlemenin FIFA’nın gündeminde olduğunu söyledi.

‘Diğer sporlardan örnek olabiliriz’

SporX’in BBC’den aktardığına göre, oyun içinde birçok futbolcunun hakeme şikayet halinde olmasından yakınan Van Basten, “İnanıyorum ki futbolcuların davranışları daha iyi olabilir. Diğer sporlardan da örnek alabiliriz. Onlar da bizden alabilir. Mesela, ragbi sporunda sadece takım kaptanları hakemlerle konuşabiliyor. Biz de bunu yapabilmeyi öğrenebiliriz” dedi.