Futbol turizminin gözdesi Antalya bu yıl 2 bin 300 takımı ağırlamayı hedefliyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu sezon yaklaşık 2 bin 300 futbol takımına Antalya’da kamp yaptırmayı hedeflediklerini söyledi.

Güney Kore Milli Takımı da geçen yıl Antalya’yı tercih etmişti. Fotoğraf: DHA

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde Spor Turizm Çalıştayı düzenlendi. İklimi nedeniyle devre arası kampları için Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından kulüplerin tercih ettiği kentte, geçen yıl 2 bin takımın kamp yaptığını, bu yıl sayıyı artırmak istediklerini belirten Atmaca şöyle konuştu: “Hava iyi gidiyor şu anda. Amatör takımlar gelmeye başladı. Farklı ülkelerden profesyonel takımlar da fikstürlerine göre gelmeye başlayacak. Bu sene Antalya’da 2 bin 200-2 bin 300’e yakın takıma kamp yaptıracağız diye düşünüyoruz. Antalya 2019-2020 sezonunda futbol takımlarının kampı için hazır.”

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Bir takımın 30-45 kişilik ekiple geldiğini ve bu yıl rezervasyon yaptıranların çoğunun Avrupa kulübü olduğunu belirten Atmaca, futbol turizminin ekonomik açıdan önemine dikkat çekti.

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan ise “Futbol turizmi ülkenin tanıtımında çok büyük bir etiket” diyerek şöyle devam etti: “Ülke bazında aralık-nisan ayları arasında Avrupa, Balkanlar, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri ve Uzakdoğu ülkeleri artık Antalya’ya kamp organizasyonları için rezervasyonlarını yaptı, hazırlıklar tamamlandı. Misafirleri tesislerimize bekliyoruz. Bu sene sezon iyi geçecek. Çok büyük bir sıkıntı olmazsa bu sezon çok iyi futbol turizm sezonu geçireceğiz. Antalya olarak rekor kırmayı düşünüyoruz. Alanya’dan Kemer’e tesislerimiz çok iyi, hazırlıklar ve yeni yatırımlar yapıldı. Bölgeye ekonomik katkısı çok büyük. Kışın otellerin kapanmaması, insanların işten çıkarılmaması; futbol turizminin bölgeye çok büyük etkisi var.”

Yaşacan, futbol turizminin ülke tanıtımına büyük katkısı olduğunun da altını çizdi.