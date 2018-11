Futbol kulübü sporcumuz ‘öldü’ yalanıyla maç erteletti: Tüm lig saygı duruşunda bulundu

İrlanda’nın Dublin kentindeki Ballybrack FC futbol takımının, ‘futbolcumuz öldü’ diye maçlarını ertelettiği ortaya çıktı. Leinster Senior Ligi ekibinin ‘öldü’ dediği futbolcunun hayatta olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Euronews’ün haberine göre, Leinster Senior Ligi’ndeki Ballybrack FC takımından bir yönetici, federasyonu arayıp, Nuno La Fuente isimli İspanyol oyuncunun ülkesindeki trafik kazasında hayatını kaybettiğini için takımın maçının ertelenmesini istedi. Takımın maçı ertelenirken, hafta sonu ligde oynanan bütün maçlar öncesinde ‘ölen oyuncu’ için saygı duruşu yapıldı ve ‘yas’ göstergesi olarak tüm futbolcular kollarına siyah bant taktı.

Football club fake death of player in car crash to cancel match: Ballybrack FC, based in Dublin, have apologised for the "grave and unacceptable mistake" https://t.co/CEY9308mt7

— Football Talk ⚽️ (@fballtalkuk) November 27, 2018