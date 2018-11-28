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Yaramazlara biraz batar!

Futbol kulübü sporcumuz ‘öldü’ yalanıyla maç erteletti: Tüm lig saygı duruşunda bulundu

İrlanda’nın Dublin kentindeki Ballybrack FC futbol takımının, ‘futbolcumuz öldü’ diye maçlarını ertelettiği ortaya çıktı. Leinster Senior Ligi ekibinin ‘öldü’ dediği futbolcunun hayatta olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Facebook

Euronews’ün haberine göre, Leinster Senior Ligi’ndeki Ballybrack FC takımından bir yönetici, federasyonu arayıp, Nuno La Fuente isimli İspanyol oyuncunun ülkesindeki trafik kazasında hayatını kaybettiğini için takımın maçının ertelenmesini istedi. Takımın maçı ertelenirken, hafta sonu ligde oynanan bütün maçlar öncesinde ‘ölen oyuncu’ için saygı duruşu yapıldı ve ‘yas’ göstergesi olarak tüm futbolcular kollarına siyah bant taktı.

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Futbolseverlerse sosyal medya hesaplarından kulübe baş sağlığı mesajları yağdırdı. Ancak gerçek  ‘öldü’ denilen futbolcunun hayatta olduğunun belirlenmesiyle ortaya çıktı.

Federasyon, ilgili takım aleyhine disiplin soruşturması başlattı. Ballybrack FC ise yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi içinde ‘kişisel sorunları’ olan bir yöneticisinin skandala neden olduğunu ileri sürdü ve İrlandalı sporseverlerden özür diledi.

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Fotoğraf: Irish Mirror (Diğer takım oyuncuları ‘ölen’ futbolcu için saygı duruşu düzenledi)

Ballybrack FC, yöneticinin işine son verildiğini bildirdi.


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