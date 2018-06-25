Futbol asla sadece 90 dakika değildir…

EMİR GÜNEY*

@10unyeri

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Dünya Kupası grup aşamasında ikinci tur maçları F, G ve H grubunda oynanan maçlarla sona erdi. Önümüzdeki günlerde turnuvaya katılan 32 takım son kozlarını oynayacak ve hafta sonu itibarıyla 16 takımla yola devam edilecek. Gruplardaki bir maçın skorunun diğer maçı etkilememesi adına gruplardaki tüm maçlar aynı saatlerde başlatılacak.

Meksika matematik hesaplarına bırakmak istemiyor

İlk maçını kaybetse de şampiyonluğun hala en büyük adayı gösterilen Almanya’nın bulunduğu F Grubu turnuvanın en çekişmeli gruplarından biri olmaya aday. İlk maçta Almanları hayal kırıklığına uğratan Meksikalılar ikinci maçta da baskılı futbollarıyla Kore Cumhuriyeti’ni geçtiler ve ikide iki yaparak gruptan çıkmayı neredeyse garantilediler. Son maçlarda İsveç’e kaybeder ve Almanya Kore’yi yenerse, üç takım da 6 puana gelecek ve gol averajı hesapları devreye girecek. İşi matematik hesaplarına bırakmamak için Meksikalıların son maçlarda en azından bir beraberliğe ihtiyaçları var.

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Maçın ardından akılda kalan detaylardan biri ise Meksika’nın ikinci golünü atan Javier Hernandez’in üç Dünya Kupası’nda birden gol atan Meksikalı üçüncü oyuncu olması. Diğer ikisinden biri olan Rafael Marquez bu kupada Meksika kadrosunda olduğu için onun gol atması halinde rekorun tek başına sahibi olacak. Diğer rekortmen olan Cuauhtemoc Blanco ise futbolu bıraktı ve siyasete atıldı. Blanco şu anda Meksika’nın Morales eyaletinin başkenti olan Cuernevaca’nı valisi durumunda.

Antipatik İsveç, uzatmalarda Almanya

Grubun diğer maçında ise yazının başlığına da ilham kaynağı olan Almanya-İsveç mücadelesine tanık olduk. İtalya’nın efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon’u futbolu bırakmadan oynayabileceği son Dünya Kupası’na gelmekten men eden İsveç takımı, turnuva başlamadan zaten birçoğumuzun antipatisini kazanmıştı. Almanya gibi güçlü bir futbol ülkesine karşı da ofansif ve göze hoş gelen bir futbol oynamayacağı tahmin ediliyordu.

Beklenildiği gibi savunma öncelikli kontra-atak futbolu oynayan İsveç henüz 12. dakikada Marcus Berg ile net bir pozisyonu harcarken pozisyonun tekrarında aslında penaltı verilmesinin daha doğru olabileceğini gördük. VAR hakemleri ise bizimle aynı fikirde değildi. Bu pozisyondan sonra yine bekleyişe geçen İsveç 32. dakikada bulduğu golle öne geçerek tam olarak istediği pozisyona da gelmişti aslında.

İkinci yarıya Marco Reus’un attığı gol ile başlayan Panzerler heveslenseler de aradıkları golü bir türlü bulamayınca hem sahada hem de ekran başında gerilim iyice arttı. 82’de ikinci sarı karttan atılan Alman defans Jerome Boateng bile sahadaki futbolu fazla etkilemedi çünkü İsveç’in ileriye çıkacak ne gücü ne de isteği vardı. Nihayetinde tam Almanların gruptan çıkma hesapları mucizelere mi kaldı derken Toni Kroos’un 90+5’te derslik vuruşuyla attığı frikik golü hepimizin aklına Gary Lineker’in o ünlü vecizesini getirdi: ‘‘Futbol yirmi iki kişinin doksan dakika bir top peşinde koştuğu ve her zaman Almanların kazandığı bir oyundur…’’

Yunanistan bizlere 2004’te tersini kanıtlasa da İsveç’in kimilerine göre ‘anti-futbol’ kimilerine ise ‘akıllıca’ olduğu kabul edilen bir futbol anlayışıyla başarılı olması pek mümkün gözükmüyor. Sonuçta 90 dakika bittiğinde toplam 213 pas yapıp bunların 125’inde (%77) başarılı olabilmiş bir takımdan bahsediyoruz. Bu rakamların anlam kazanması içinse Almanya’nın pas rakamlarına bakmamız yeterli: Toplam 699 pas ve 633 başarılı pas (%91).

Belçika mı İngiltere mi?

Her turnuvaya kaliteli kadrosu ve ofansif futbol vaadiyle giren fakat her seferinde bekleneni tam anlamıyla veremeyen Belçika takımı, bu kupada kelimenin tam anlamıyla bekleneni veriyor. Panama’yı üç golle geçtikten sonra Tunus’u da 5-2’lik skorla geçen ‘Kırmızı Şeytanlar’, G Grubu’nun son maçında liderlik mücadelesi için İngiltere ile karşılaşacak. Bu maç bizlere Belçika’nın gerçek anlamda bir şampiyonluk adayı olup olmadığını da gösterecek.

Belçika-Tunus maçının bir başka önemli çıktısı ise kupa tarihinde açılış maçından itibaren peş peşe oynanıp golsüz berabere bitmemiş olan 27. maç olmasıydı. Daha önceki rekor 1954’te İsviçre’de düzenlenen Dünya Kupası’na aitti. An itibarıyla bu rekor tekrar tekrar kırılmaya devam ediyor.

Turnuvanın en gollü maçlarına sahne olan G Grubu’nun diğer maçında Panama ile karşılaşan İngiltere grubun namına yaraşır bir skorla rakibini 6-1 yendi. İlk maçta Tunus’u son dakika golüyle geçebilen İngilizler böylelikle taraftarlarıyla da güven tazelemiş oldular. Bu galibiyet aynı zamanda İngiltere’nin kupa tarihinde aldığı en farklı galibiyet oldu. İngilizler 1986’da Polonya ve Paraguay’ı, 2002’de ise Danimarka’yı üç farklı geçmişti.

Japonya’da heyecan, Polonya’da hayal kırıklığı

İkinci turun son maçlarında Japonya Senegal ile 2-2 berabere kalırken, ilk maçında erken 10 kişi kalmanın faturasını ağır ödeyen Kolombiya, ikinci maçında gösterdiği etkileyici performansla Polonya’yı 3-0 yendi. Turnuva öncesinde grubun favorisi olarak gösterilen Polonya ise ikinci maçlar sonunda 0 puanla elenmeyi garantileyen takımlar arasında dahil oldu.

Japonya’da Keisuke Honda üç Dünya Kupası’nda birden gol atan ilk Japon futbolcu olurken, Senegalli Moussa Wague de 19 yaş 263 gün ile kupa tarihinde gol atan en genç Afrikalı oyuncu unvanını elde etti. Senegal bir başka önemli rekorun da ortak sahibi konumunda. Senegal Dünya Kupası tarihinde grup aşamasında hiç maç kaybetmeyen üç takımdan biri konumunda. Diğer iki takım ise Galler ve Doğu Almanya.

Maç 90 dakikadan daha fazladır

Grup aşamasının ikinci maçları sonunda VAR destekli verilen penaltı kararları kadar dikkat çeken bir başka konu ise uzatma dakikalarında gelen dramatik gollerin sayısının hayli fazla olmasıydı. Portekiz-İspanya maçında Ronaldo’nun, Tunus-İngiltere maçında Kane’in, Brezilya-Kosta Rika maçında hem Coutinho hem de Neymar’ın, Sırbistan-İsviçre maçında Shaqiri’nin ve Almanya-İsveç maçında Kroos’un attığı 90+’da attıkları goller takımlarını belki de ipten aldı. Bu takımlardan biri 15 Temmuz’daki finalde kupayı kaldırırsa futbolun yalnızca 90 dakika olmadığına şükrediyor olacaklar.

*Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü. UEFA Futbol Hukuku Programı Yerel Koordinatörü. Euroleague Basketball delegesi. Doktora adayı.