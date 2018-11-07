‘Masumiyet Müzesi’ni öneren öğretmene ceza: Örf ve adetlere aykırıymış

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ‘Masumiyet Müzesi’ romanını öneren öğretmene kınama cezası verildi.

Geçen sene bir veli, Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Pamuk’un ‘Masumiyet Müzesi‘ni öneren öğretmeni, öğrencilere ‘müstehcen’ içerikli kitaplar okuttuğu gerekçesiyle Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) şikayet etmişti. Bunun üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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BirGün’den Mustafa Kömüş’ün haberine göre öğretmene verilen cezanın gerekçesi olarak öğretmenin ‘ahlaklı bireyler yetiştirmek’ ilkesine aykırı davranması ve Pamuk’un kitabının ‘Türk örf ve adetlerine aykırı olması’ gösterildi.

‘Cinsellik unsurları yüzünden okutulmamalı’

‘Masumiyet Müzesi’ için kullanılan ifadeler ise şöyle: “Sayfalarda rakı ve sigara tüketilmesinin ve evlilik dışı birlikteliğin vurgulanması Türk örf ve adetlerine aykırı olduğu görülmüştür. Romanın bolca ve ayrıntılarıyla teşvik edici bir üslupla anlatılan cinsellik unsurları barındırması sebebiyle lise öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla tavsiye edilebilecek tarzda bir roman olmadığı görülmüştür.”

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‘Masumiyet Müzesi’ ne anlatıyor?

‘Masumiyet Müzesi’ Füsun ve Kemal isimli iki karakterin 1970’ler Türkiyesindeki imkansız aşkını konu ediyor. Kemal’in gözünden anlatılan kitapta Türkiye siyasetindeki gelişmelerin hayata etkisi de anlatılıyor. Kitap, “Hayatımın en mutlu ânıymış, bilmiyordum” sözüyle biliniyor.

Pamuk, romanı yazdıktan sonra romanıyla aynı ismi taşıyan ve kitapta sözü edilen eşyaların sergilendiği bir müze açmıştı.