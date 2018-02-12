Furkan Vakfı operasyonunda tutuklanmıştı: Evet, cep telefonumda çocuk pornosu var

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yapılan operasyonda tutuklanan ve telefonunda çocuk pornosu çıktığı bildirilen şahıs, “Evet, telefonumda çocuk pornosu var ama virüs nedeniyle bulaştı” diyerek kendini savundu.

Vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve vakıftan 28 kişi, ilki 30 Ocak’ta olmak üzere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nce Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na da kayyım atanmıştı.

İHA’nın haberine göre Furkan Vakfı’na düzenlenen operasyonda tutuklanan şahıs, cep telefonundan çıkan çocuk pornosu görüntüleri için şunları söyledi: “Evet, telefonumda çocuk pornosu var. Ancak benim telefonuma virüs bulaştı. Porno görüntüleri ben indirmedim. Virüs bulaştığı için kendiliğinden inmiş. Operasyon olmasaydı ben de telefonumu tamire götürecektim.”

Söz konusu kişi hem ‘örgüt üyeliği’ hem de ‘müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak’ suçlarından tutuklanmıştı.