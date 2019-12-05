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Yaramazlara biraz batar!

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı

22 aydır cezaevinde tutulan Furkan Vakfı’nın kurucusu Alparslan Kuytul hakkında tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kuytul, ‘örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme’ ve ‘zincirleme şekilde terör örgütünün propagandasını yapma’ suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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Kuytul’un tahliye kararı Twitter hesabından duyuruldu: “Mahkemeden Çıkan Tahliye Kararı; mütevazı, şeffaf ve saygın bir hayat yaşayarak ömrünü İslam’a ve ümmetin geleceğine adayan Alparslan Kuytul Hocaefendinin ve yine kendisi gibi hiçbir suça karışmamış talebelerinin herhangi bir suç örgütü ile irtibatlı olmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Furkan Vakfı‘nın tertemiz olduğu anlaşılmıştır. Hiçbir suçu olmadığı halde haksız yere 22 aydır cezaevinde tutulan Alparslan Kuytul Hocaefendinin maruz kaldığı tüm bu zulümleri, şiddetle kınıyor ve bu haksızlığı halkımızın vicdanına sunuyoruz.”

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