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Yaramazlara biraz batar!

Furkan Vakfı başkanına ‘terör’ suçundan tahliye: Tutuklama kararı var

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un ‘terör örgütü propagandasını yapmak’ ve ‘terör örgütüne yardım’ suçlamalarıyla yargılandığı davada tahliyesine karar verildi. Ancak yürütülen başka soruşturmalardaki tutuklama kararı nedeniyle tahliye edilmeyecek.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik 30 Ocak’ta başlatılan soruşturma kapsamında, Adana merkezli üç ilde düzenlenen operasyonla aralarında vakfın kurucu başkanı Kuytul’un da bulunduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.

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Adana 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada, Kuytul dokuz aydır tutuklu bulunduğu Bolu’daki cezaevinden duruşmaya görüntülü ve sesli iletişim sistemiyle bağlanarak savunmasını yaptı.

Kuytul suçlamaları kabul etmedi. Kuytul’un tutuklulukta geçirdiği süre, ölçülülük ilkesiyle terör kapsamına girmeyen diğer suçlamalar yönünden Adana 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava kapsamında tutuklu bulunması hususları dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

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Kuytul’un, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, ‘özel belgede sahtecilik’ ve ‘dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık’ iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

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