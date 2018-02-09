Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul tutuklandı

Adana’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ve dört kişi tutuklandı.

Kuytul ve vakıftan 28 kişi, ilki 30 Ocak’ta olmak üzere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

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Şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi. Polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Çevre kentlerden çevik kuvvet istenirken adliyeye çıkan sokaklar ve İnönü Parkı etrafı polis bariyerleriyle kapatıldı. Ayrıca yol kenarlarında TOMA araçları hazır bekletildi.

Kuytul’la birlikte 25 kişi, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Üç kişiye adli kontrol istendi.

Mahkeme şüphelilerden Alpaslan Kuytul, Taha Yasin Demir, İdris Birer, Erol Ardıç ve Ali Alagöz tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı şüphelileri ‘FETÖ/PDY, PKK/KCK, El Kaide, IŞİD silahlı terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım etme, suç örgütü kurmak ve yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik’le suçladı.

Bir kişiye de ‘müstehcenlik’ suçlaması yöneltildi.