Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ‘geçici olarak’ kapatıldı

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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı kapatıldı.

Geçen günlerde Adana başsavcılığının soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul’un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınmıştı.

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Vakıf üyelerinin Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan paylaşımlar yapmalarının ardından terör propagandası ve suç örgütü kurma iddiaları üzerine operasyonun yapıldığı öğrenilmişti.

Adana Valiliği’nin yazılı açıkalamasında şunlar kaydedildi: “Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen, 2016/47740 sayılı soruşturma kapsamında; Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de görüşleri doğrultusunda; Anayasa’nın 33. ve Türk Medeni Kanunu’nun 115. maddesi gereğince Adana İlinde bulunan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile tüm şube ve temsilcilikleri; İçişleri Bakanlığı’nın 31.01.2018 tarihli olurları ile geçici olarak faaliyetten men edilmiştir.”