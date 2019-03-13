Furkan Kocaman’ın katil zanlısı tutuklandı: İHD bir yıldır kayıp diye arıyormuş

Polonya’da öldürülen Furkan Kocaman’ın katil zanlısı Muhammet Emektar tutuklandı. Emektar, bir yıldır ailesi ve İnsan Hakları Derneği (İHD) tarafından kayıp diye aranıyormuş.

Furkan Kocaman… (Fotoğraflar: DHA)

Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ikinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Furkan Kocaman, Erasmus Değişim Programı kapsamında eğitim görmek üzere yaklaşık iki ay önce Wroclaw’a gitmişti. 21 yaşındaki Kocaman bir alışveriş merkezinde cumartesi günü arkadaşlarıyla otururken bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Cinayetle ilgili yakalandığı bildirilen bir Türk vatandaşının kimliği ilk aşamada açıklanmamıştı.

Türkiye’nin Varşova büyükelçiliğinden dün akşam yapılan açıklamada, “Saldırının faili olarak yakalanan şahsın 1990 doğumlu vatandaşımız Muhammet Emektar olduğu ilgili savcılık tarafından bugün açıklanmıştır” dendi. Açıklamada cinayetin sebebine ilişkin savcılıktan bilgi verilmediği de bildirildi.

30 Nisan 2018’de Almanya’ya gitmek üzere İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılan Emektar’dan, Atatürk Havalimanı pasaport gişelerinden geçtikten sonra haber alınamamıştı. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş, İHD de 20 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında konuyu kamuoyuna duyurmuştu.

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Basın toplantısında İHD’nin yaptığı araştırmada bir güvenlik görevlisinin, Emektar’ın kaybolduğu tarihte havalimanında ve çevresinde ‘huzur operasyonu’ düzenlendiği ve Emektar’ın burada gözaltına alındığı yönünde bilgi verdiği aktarılmıştı.

