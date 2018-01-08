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Yaramazlara biraz batar!

Füniküler tacizcisi, özür diledi: Bir yıl altı ay hapis ve tahliye

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İstanbul’da Kabataş-Taksim fünikülerinde bir ay önce bir kadının yanında mastürbasyon yapan Ürdünlü Yusuf A., bir yıl altı ay hapis cezası verilip tahliye edildi.

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan ilk duruşmada tacize maruz kalan C.B. şikâyetinden vazgeçti.

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C.B. olayı şöyle anlattı: “Fünikülere bindim. Arka beşli koltuğun sol tarafına oturdum. Sanık da diğer tarafta oturuyordu. Ben müzik dinleyerek dışarı bakıyordum. Yanımda oturmuyordu. Kafamı çevirdiğimde yanıma gelmişti, kendini tatmin ediyordu. Bana dokunmadı. Hemen kalktım, uzaklaştım. Daha sonra polislere haber verdim.”

Mağdurdan ve devletten özür diledi

Tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Yusuf A. ise  “Türkiye’ye eğitim için  geldim. İddianamede anlatılan olayı ben yaptım. Pişmanım. Müştekiden ve Türk devletinden özür dilerim” dedi.

Mahkeme suçun işleniş şekli, kastın yoğunluğu ve olayın meydana geldiği yeri dikkate alarak sanık Yusuf A.’ya bir yıl hapis cezası verdi. Olayın teşhir yoluyla meydana geldiğini belirterek cezayı bir yıl altı ay hapse çeviren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakarak sanığın tahliyesine karar verdi.

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