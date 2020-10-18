Fulya Soybaş: Üç maymunu oynuyorlar

Azerbaycan ordusunun topraklarını geri almaya başlaması ile Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivilleri hedef aldı. 3’ü çocuk, 13 ölü var. Ermenistan dünyanın gözü önünde insanlık ve savaş suçu işlemeye devam ederken ne dünya liderlerinden ne de dünya basınından çıt çıkıyor! İyi de neden?

Fulya Soybaş’ın yazısı