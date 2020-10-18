Fulya Soybaş: Üç maymunu oynuyorlar

Azerbaycan ordusunun topraklarını geri almaya başlaması ile Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’de sivilleri hedef aldı. 3’ü çocuk, 13 ölü var. Ermenistan dünyanın gözü önünde insanlık ve savaş suçu işlemeye devam ederken ne dünya liderlerinden ne de dünya basınından çıt çıkıyor! İyi de neden?
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Reçetesiz yapılmayacak: Grip aşısında ‘yüksek risk’ kriteri
Covid-19 salgını devam ederken girilen ‘grip mevsimi’nde ücretsiz grip aşısında öncelik yüksek riskli kişilere verilecek, bunun için reçete yazılacak.
AKP’li vekil 45 kez test yaptırmış
AKP’li bir milletvekilinin ‘corona’ için 45 kez test yaptırdığı ortaya çıktı.
Derste Muhammed peygamberin karikatürünü gösteren öğretmen öldürüldü
Paris’te bir öğretmen, öğrencilerine, ifade özgürlüğü temalı derste, hiciv gazetesi Charlie Hebdo’nun çizdiği İslam peygamberi Muhammed’in karikatürlerini gösterdiği için, ‘Allahu ekber’ nidaları atan saldırgan tarafından, mutfak bıçağıyla kafası kesilerek öldürüldü.
CHP’den cezaevlerinde Covid-19 raporu: ‘Baskı kurmanın bir aracı’
Sezgin Tanrıkulu başkanlığındaki CHP İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, 2020 Ocak-Temmuz ayları arası, Covid-19’un cezaevlerindeki mahkumlar ve mahkum yakınları üzerindeki etkisini inceleyen ve açıklayan bir rapor yayımladı.
Erdoğan duyurdu: Karadeniz’de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulundu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de 85 milyar metreküp daha doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.