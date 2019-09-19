Fukuşima nükleer felaketinde şirket aklandı: Üç yönetici beraat etti

Japonya’da mahkeme 160 bin insanı yerinden eden Fukuşima nükleer faciasında santral işletmesinde çalışan ve cezai ihmalle yargılanan üç eski yöneticinin beraatine karar verdi.

Fotoğraf: Kyodo News

Kyodo News’de yer alan habere göre, mahkeme Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.’in (TEPCO) eski yönetim kurulu başkanı Tsunehisa Katsumata (79) ile eski başkan yardımcıları Ichiro Takekuro (73) ve Sakae Muto (69) hakkında tsunami riskine karşı gerekli tedbirleri almayarak görevlerini ihmal ettikleri suçlamalarından beraatlerine hükmetti.

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Japon savcılar, 2011 yılında Japonya’da meydana gelen 9.0 şiddetinde deprem ve yol açtığı 10 metreden yüksek tsunami dalgaları sonucu Fukuşima Daiichi nükleer tesisinin soğutucu reaktörleri arıza yapmış ve 1 ve 3 numaralı nükleer reaktör çekirdekleri erimişti. Savcılar gerekli önlemlerin alınmaması sonucu meydana gelen nükleer felaket sonucu bölgedeki tahliye sırasında 44 kişinin hayatını kaybetmesinin eski TEPCO yöneticilerinin suçu olduğunu savunmuştu.

Mahkeme Başkanı Kenichi Nagafuchi “İşletmeciler eğer bir tsunami hakkında tüm olasılıkları tahmin etmek ve bu ihtimallere yönelik tedbir almak zorunda olsalardı, nükleer bir tesisi işletmeleri mümkün olmazdı” dedi.

Bu karar nükleer santralin etrafındaki bölgeyi yaşanmaz hale getiren ve Japonya’da gelecek nesillere büyük çevresel zararlar veren nükleer faciadan kimsenin sorumlu tutulmayacağı anlamına geliyor.