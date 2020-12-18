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Yaramazlara biraz batar!

‘Fuhuş evleri’ sözüne soruşturma: Sofuoğlu’nun katıldığı programın kaydı incelenecek

İstanbul’daki Küçükçekmece başsavcılığı, Sakarya Üniversitesi’nden öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun tepki çeken sözlerini inceleyecek.

Sofuoğlu hakkında ‘halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan soruşturma açılmıştı.

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DHA’nın haberine göre savcılık ilk olarak Akit TV’de yayınlanan programın kayıtlarını inceleyecek. Bunun ardından ‘hukuki olarak suça konu bir unsur’ tespit ederse ifadeye çağıracak.

Ne demişti?

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV’de katıldığı programda şunları söylemişti: “Gidin bakın üniversitelere, bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler Nişantaşı’na döndü. Biz kanalizasyonu bile ıslah edilmemiş yerden yürür giderdik kampüse. Sayın cumhurbaşkanımız da vurguladı; neredeyse fuhuş evleri.”

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Üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan profesör hakkında işlem

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