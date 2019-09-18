Fuhuş çetesine operasyon: Liderinin kod adı Diana, lakabı hayalet

Muğla’ya getirdikleri yabancı uyruklu kadınları çeşitli vaatlerle kandırarak fuhuşa zorladıkları belirlenen, aralarında ‘hayalet’ lakaplı Rus uyruklu çete lideri M.A.’nın da bulunduğu beş zanlı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çetenin çökertilmesi için harekete geçti. Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde fuhuşa aracılık yapan, taksiciler, otel işletmecileri ve müşterilerle sadece telefon üzerinden iletişim kuran ‘Diana’ kod adını kullanarak açık kimliğini gizleyen ‘hayalet’ lakaplı kadın şebeke lideriyle birlikte diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Rusya vatandaşı olduğu tespit edilen M.A’nın kendisi ile WhatsApp üzerinden irtibata geçen erkek müşterilere, kadın fotoğraflarının bulunduğu katalog göndererek pazarlık yaptığı ve banka hesabına aylık 300 bin lira para transferi yapıldığı belirlendi. Pazartesi günü Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. M.A. ile C.Ç., K.O. Z.G ve G.İ. yaşadıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken Türkiye’ye getirilen yabancı uyruklu altı kadın ise İl Göç İdaresi’nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.