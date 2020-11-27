‘Fucking’ köyünün sakinleri alay konusu olmaktan bıktı; isim değiştirildi: Fugging

Avusturya’nın Oberösterreich (Yukarı Avusturya) eyaletindeki ‘Fucking’ adlı köyün sakinleri, kötü şakalardan ve sürekli alay konusu olmakta bıktı; çareyi adı değiştirmekte buldu.

Fotoğraf: Frankfurter Allgemeine Zeitung

100 haneli köyün adı 1 Ocak 2021’den itibaren geçerli olacak şekilde ‘Fugging’ olarak değiştirildi.

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Defalarca isim levhasının çalındığını, ‘ismin İngilizce’de f’yle başlayan kelimeyle aynı şekilde yazılması nedeniyle’ turistlerle diyaloglarda, sosyal medyada kötü esprilere maruz kaldıklarını söyleyen köy halkı, “Artık yetti” dedi ve ismin değiştirilmesini istedi.

İsim değişikliği kararı, başkent Viyana’ya 350 kilometre uzaklıktaki köyün bağlı olduğu Tarsdorf Belediyesi’nin dünkü meclis toplantısında alındı.

Tarsforf Belediye Başkanı Andrea Holzner, meclis toplantısı sonrasında ‘müjdeli haberi’ verdi.

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İsim değişikliği çoğunluğu sevndirdi ancak, az sayıda da olsa,“Kimsenin espriye tahammülü kalmadı” diyerek gereksiz olduğunu savunan da oldu.

Köyde 1070 yılından beri yerleşim olduğu tahmin ediliyor.