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‘fuatavni’ iddianamesi kabul edildi: Said Sefa’ya ağırlaştırılmış müebbet talebi

 

Darbe girişimi öncesinde emniyet ve yargı operasyonlarını önceden duyurmasıyla bilinen Twitter hesabı ‘fuatavni’ olduğu iddia edilen gazeteci Said Sefa hakkında ‘darbeye teşebbüs ve silahlı örgüt yöneticiliği’ suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul başsavcılığının hazırladığı ve kabul edilen 196 sayfalık iddianamede Twitter’da ‘fuatavni’ hesabını ilk açan kişi olduğu öne sürülen Sefa için ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘terör örgütü yöneticiliği’ suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, ‘fuatavni’ hesabından ‘örgütün kara propaganda ve dedikodu hesabı’ diye bahsedildi.

Aynı iddianamede, müzisyen Atilla Taş’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

Said Sefa’nın darbe girişiminden kısa süre sonra Türkiye’den ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

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