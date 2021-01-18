‘fuatavni’ hesabını kullandıkları gerekçesiyle iki sanığa müebbet hapis

‘fuatavni’ mahlaslı Twitter hesabının kullanıcıları arasında olduğu belirtilen eski başbakanlık uzmanı Mustafa Koçyiğit ile Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı eski çalışanı Bülent Günay, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüsten’ müebbet hapis, ‘gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan 25’er yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Fotoğraf: DHA

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında ‘İstihbarat Daire Başkanlığı’nı ele geçirme ve Türkiye’de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları’ gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 sanıklı davada hüküm açıklandı.

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Sanık Haşim Türker, ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüse’ yardımdan 16 yıl altı ay, aynı suçtan sanık eski emniyet müdürü Akif Güngör ile eski mühendisler Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammet Serhat Al, Hamdi Özdere ve Hasan Demir de 13 yıl dörder ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘Silahlı terör örgütüne üyelik’ suçundan sanık Eyüp Liste 10 yıl altı ay, Gazi Topal, Murat Ahmetoğlu, Reşat Arıkan, Abdullah Öner sekiz yıl bir ay 15’er gün, Mahmut Orak, Nazmi Mert ve Yusuf Ziya Sarı yedi yıl altışar ay hapse mahkum edildi.