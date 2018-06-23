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Yaramazlara biraz batar!

Fuat Uğur: Yarın gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın balkon konuşması yapacağını biliyorum

 

24 Haziran gecesi, yani yarın gece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ne yapacağını kesin olmasa da ona yakın biliyorum:
Balkon konuşması…

Peki, ya CHP’nin adayı Muharrem İnce? O ne yapacak?

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Büyük bir ihtimalle bir arkadaşının evinde çilingir sofrasını kurdurup rakının dibine vuracaktır. Kafa bi milyon olduğunda ise artık ondan duymaya alışık olduğumuz en güneş yüzü görmemiş küfürler eşliğinde masaya bir tekme atabilir, buna şaşırmayız.
Muharrem İnce’nin yarın gece bu çilingir sofrasında yanında olacak arkadaşına  önerim var. İnce’nin seçim sürecindeki performansını da dikkate alıp ona kadeh kaldırmalı ve aynen şöyle demeli:

“Haydi, gel bakalım Muharrem. Bu gece kaybettiklerimize içelim. Ben şerefine, sen de seçimlere ve geleceğine…”

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Taciz olayına girelim mi? Nasıl FETÖ’cü savcı tarafından örtbas edildiğine misal.

Ferhat Sarıkaya o savcı. Haluk Pekşen de bunu itiraf ediyor.

Evet, Muharrem İnce bu örtbastan ötürü FETÖ’cülere gebe. Bu yüzden ByLock kullanıcısı FETÖ’cülere sahip çıkıyor.
Ne iş? Bu FETÖ’cülerin oyuna herkes talip. Hangi birine versinler? İnce’ye mi Meral’e mi Temel’e mi yoksa Selo’ya mı? Aralarından biri öz hakiki FETÖ elemanı ama belli olmaz yine de.

Fuat Uğur’un yazısı


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