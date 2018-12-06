Fuat Uğur: Yargıda hâlâ en az 1500 FETÖ’cü inlerinde sinsice bekliyor

Yargıyı küçümseyen siyaset çuvallar. Bu kesin. Aynını şimdiki hükûmet de yaşayacak eğer uykudan uyanmazsa. Bu yüzden Adalet Bakanlığı HSK tabanını genişletmek için yeni çalışmalar yapabilir.

FETÖ ile mücadele edenler küstürülmemeli. Ama görüyoruz ki devlette bu konuda korkunç bir umursamazlık hissediliyor.

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Yargıda Birlik Platformu kurulduğu sıradaki heyecan kaldı mı? Ara ki bulasın. Peki, Türkiye tehlikeyi atlatabildi mi?

Edindiğim bilgi şu; yargıda hâlâ en az 1500 FETÖ’cü inlerinde sinsice bekliyor.

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Sürekli olarak yargıya güveni törpüleyen, aşındıran, yok eden de onlar. Sorarım, milleti ayağa kaldıran o abuk subuk yargı kararları ne ifade ediyor sizce?

Fuat Uğur’un yazısı