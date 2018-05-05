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Yaramazlara biraz batar!

Fuat Uğur: Peki, Muharrem İnce nasıl bir oksimoron örneği olabiliyor?

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Peki, Muharrem İnce nasıl bir oksimoron örneği olabiliyor?
Kemal Kılıçdaroğlu bundan 10 gün önce gösterilecek “çıldırtıcı” adaydaki özellikleri sıralamıştı:

1-Ekonomiyi iyi bilen
2-Kavgacı olmayan
3-Başarı hikâyesi olan biri.

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Ve dün de Cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı: Muharrem İnce!

Şimdi yukarıdaki numaralandırmayı ona göre yapalım.

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Muharrem İnce kimdir?

1-Öğretmen
2-Kavgacı
3-Başarı öyküsü yok.

Beklenen niteliklerle alakası yok. O hâlde Muharrem İnce’nin kendisi beklentileri karşılamayan cumhurbaşkanı adayı olarak tam bir OKSİMORON’dur.

Fuat Uğur’un yazısı

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