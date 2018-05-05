Fuat Uğur: Peki, Muharrem İnce nasıl bir oksimoron örneği olabiliyor?

Peki, Muharrem İnce nasıl bir oksimoron örneği olabiliyor?
Kemal Kılıçdaroğlu bundan 10 gün önce gösterilecek “çıldırtıcı” adaydaki özellikleri sıralamıştı:
1-Ekonomiyi iyi bilen
2-Kavgacı olmayan
3-Başarı hikâyesi olan biri.
Ve dün de Cumhurbaşkanı adayını resmen açıkladı: Muharrem İnce!
Şimdi yukarıdaki numaralandırmayı ona göre yapalım.
Muharrem İnce kimdir?
1-Öğretmen
2-Kavgacı
3-Başarı öyküsü yok.
Beklenen niteliklerle alakası yok. O hâlde Muharrem İnce’nin kendisi beklentileri karşılamayan cumhurbaşkanı adayı olarak tam bir OKSİMORON’dur.