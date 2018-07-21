Fuat Uğur: İnce’nin de Kemal Bey’den aşağı kalır yanı yok

CHP kamuoyunda oluşan algıya göre İnce’nin meydan performansı iyiydi. Onu dobra ve hazırcevap buldular. Dobralığı tamam, hatta patavatsızlık seviyesinde ama hazırcevaplığı tartışılır. İnce daha ziyade cevap vermemek için soruları soranların ağızlarına tıkama, onları haşlama ve sözlerini kesme konusunda becerikliydi.

İnce’nin, iftira atma, yalan söyleme ve bir dediğini ertesi gün inkâr etme ya da tam tersini söyleme konusunda da Kemal Bey’den aşağı kalır yanı yok. 60 günde bu konuda onlarca örnek sundu. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu’nun hard-p türevi gibiydi.

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Bu arada kendisini oradan buradan arayanların dolduruşuna gelerek ne denli saftorik olduğunu kanıtladı.

Sahi kimdi şu Amerikalılar, hâlâ açıklamadı. Oysa “Seçimden sonra açıklayacağım” diye söz vermişti. O da Kılıçdaroğlu gibi sözünde durmuyor.

Öfke kontrolü problemi var.

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Tahammülsüz ve ağzı bozuk.

Çocukları sevmiyor.

Faşizan etkilere çok açık.

Dahası alkol konusu herkes tarafından biliniyor. Evet, alkolik değil ama bir zaafı olduğu da ortada.

Fuat Uğur’un yazısı