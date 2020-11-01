Fuat Oktay: Sekiz binada çalışmalar sürüyor; ağır hasarlı 26 yapı acilen yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 51’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Deprem bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Oktay, 896 kişinin yaralı olarak kurtulduğunu söyledi. Oktay, 17 binadaki arama-kurtarma faaliyetlerinin dokuzunda çalışmaların tamamlandığını, sekizinde devam ettiğinin altını çizdi.

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Sahada, 6 binin üzerinde personelin çalıştığını duyuran Oktay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*1238 binada hasar tespiti tamamlandı. Ağır hasarlı olan 26 bina acil olarak yıkılacak. 260 bina az hasarlı. 586 binada hasar yok.

*Hasar tespitini elimizden geldiği kadar çabuk tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen çalışma tamamlanmadan evlere girmeyin.

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*Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak’ta 3 bin 880 çadır kurulacak. Beslenme konusunda sıkıntı yaşamıyoruz.

*Üç konteyner kent kurulacak. Yerler tespit edilince açıklayacağız.

*İlçe ve mahallelerde koordinasyom merkezleri oluşturuldu.

*Enkazdan sağ olarak çıkarılanların sayısı 104.

*Hasarlı binalar hariç elektrik ve doğalgaz konusunda da sıkıntı yok. Ulaşımda, iletişimde sorun yaşamıyoruz.

*Adliye konusunda Bayraklı’da aile ve asliye hukuk mahkemelerinde hasar var. Çok hızlı şekilde yeni binalarına geçip hizmet vermeye devam edecekler.

*Depremin yaralarını sararken başka bir konuda açık oluşturmamız gerek. Baştan beri ‘TAMAM’ diye ifade ettiğimiz konu, biliyoruz özellikle enkaz alanlarında maske kuralına uymak ve sosyal mesafeyi korumak çok zor ama yeni can kayıplarının olmaması için bu konuda hassasiyet rica ediyorum tüm vatandaşlarımızdan.

*Afetlerden önce afetleri önlemek zorundayız. Müdahale boyutunda son derece iyiyiz. Şimdi hedefimiz “Deprem olacak mı” tartışmalarını bırakıp nasıl hazırlıklı oluruz ki can kaybı yaşanmasın konusuna odaklanmalıyız.

‘Sekiz kişi yoğun bakımda’

Oktay’dan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanelerdeki durumla ilgili bilgi verdi. Deprem sonrasında 4 bin kişiye hizmet verildiğini söyleyen Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*682 kişi taburcu oldu. 214 kişinin tedavisi devam ediyor. Sekiz kişi yoğun bakımda, üç kişinin durumu ciddiyetini koruyor.

*Depremden 33 saat sonra dün gece Rıza Bey Apartmanı’nda enkazdan çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim hemen diyalize alındı fonksiyonlarının normale dönmesi için, genel durumu iyi.

*15 yaşındaki Günay Özışık’ın durumu iyi, yoğun bakımda.

*Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak.

*İnci Okan’ın organ ve doku ezilmeleri var; takip ediyoruz.

*Üç çocuğuyla enkaz altından çıkarılan Seher Perinçek’in durumu iyi. İki çocuğunun da durumu iyi. Maalesef yedi yaşındaki kardeşleri Umut’u sağ çıkaramamıştık. Üç yaşındaki diğer kardeşlerine ise henüz ulaşamadık.