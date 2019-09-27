Fuat Oktay, İmamoğlu’nu insan hayatı üzerinden siyaset yapmakla suçladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, “On binlerce toplanma alanı var” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a gönderme yaparak, “Keşke ben de on binlerce toplanma alanımız var diyebilsem” açıklamasını “Siyaset yapıyor” diye değerlendirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fuat Oktay ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu.

İstanbul’da, Afet ve Acili Durum Yönetimi Başkanlığı’nda (AFAD) açıklama yapan Oktay, 28 alandaki yeni planlarını gözden geçirdiklerini söyleyerek, “Ne kadar sağlıklı bir sistem kurduğumuzu gördük” dedi.

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“Afetin yönetimi üç şeyi affetmez” diyen Oktay bunların ilkinin bilgi kirliliği olduğunun altını çizdi.

İstanbul’da bugün yapılan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına başkanlık eden Oktay şunları söyledi: “Tek bir vatandaşımızın burnu kanarsa bilgi kirliliğini oluşturanları affetmeyiz. Toplanma ve barınma alanları da buna dahildir. İnsan hayatı üzerinden siyaset yapanlara sesleniyorum. Bunları affetmeyiz. Bunlara İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dahil.”

Dün akşamki toplantıya İmamoğlu’nun da katıldığını anımsatan Oktay, “Sonrasında kanal kanal dolaşıp ‘Vardır bu yoktur’ demesi çok yanlış. Bu kabul edebileceğimiz bir yaklaşım tarzı değildir. Bugün de toplantıda yer almayacak sonrasında siyaset yapacak. Biz burada siyaset yapmıyoruz. hazırlık yapıyoruz” dedi.

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‘1550 deprem gözetim istasyonu var’

“Depreme hazır değilmişiz gibi bilgi kirliğiyle kendi insanımızı huzursuz etmek anlaşılır bir şey de değil” diyen Oktay, AFAD’ın 1100 Kandilli’nin de 450 olmak üzere Türkiye’d toplam 1550 deprem gözetim istasyonu bulunduğunu söyledi.

Her kentte arama-kurtarma ekibi olduğunu belirten Oktay, organize sanayi bölgelerinde, yapılan üretime uygun arama-kurtarma ekibi oluşturulacağını duyurdu. Oktay, ekiplerin ulaşımın nasıl sağlanacağının da belirlendiğini vurguladı.

Öğle saatlerinde gazetecilerle lojistik destek merkezini gezen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Valiliği’nde yapılan toplantıya siz bir davet aldınız mı” şeklindeki sorusuya ise “Arkadaşlarım orada. Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” yanıtını vermişti.