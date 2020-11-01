Fuat Oktay: Can kaybı 51’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 51’e yükseldiğini açıkladı.
Deprem bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Oktay, arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü, 17 binadan dokuzunda çalışmaların tamamlandığını, sekizinde devam ettiğinin altını çizdi.
6 binin üzerinde personelin çalıştığını duyuran Oktay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:
*4 ve daha büyük 831 artıçı sartsıntı kaydedildi.
*1238 binada hasar tespiti tamamlandı. Ağır hasarlı olan 26 bina acil olarak yıkılacak.
*Hasar tespitini elimizden geldiği kadar çabuk tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen çalışma tamamlanmadan evlere giremeyin.