Fuat Oktay: Can kaybı 51’e yükseldi

İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.