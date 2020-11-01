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Yaramazlara biraz batar!

Fuat Oktay: Can kaybı 51’e yükseldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremde can kaybının 51’e yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: AA

Deprem bölgesinde basın toplantısı düzenleyen Oktay, arama-kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü, 17 binadan dokuzunda çalışmaların tamamlandığını, sekizinde devam ettiğinin altını çizdi.

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6 binin üzerinde personelin çalıştığını duyuran Oktay’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

*4 ve daha büyük 831 artıçı sartsıntı kaydedildi.

*1238 binada hasar tespiti tamamlandı. Ağır hasarlı olan 26 bina acil olarak yıkılacak.

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*Hasar tespitini elimizden geldiği kadar çabuk tamamlamaya çalışıyoruz. Lütfen çalışma tamamlanmadan evlere giremeyin.

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