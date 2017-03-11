Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Fu Feng’le öğle saatleri

Avusturya’nın Viyana kentindeki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan yavru panda Fu Feng öğle saatlerini ‘değerlendiriyor’. (Reuters/Leonhard Foeger)

 

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