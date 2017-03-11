Fu Feng’le öğle saatleri

Avusturya’nın Viyana kentindeki Schönbrunn Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan yavru panda Fu Feng öğle saatlerini ‘değerlendiriyor’. (Reuters/Leonhard Foeger)
Yaramazlara biraz batar!
MHP’den bugün itibariyle ihraç edilen eski vekil Sinan Oğan, “Büyük davalara inanmak büyük nedenleri göze almayı gerektirir. Büyük bedelleri ödemeyi göze alarak bu yola çıktık” dedi.
Bir kere yaşamaya başlayan burada ölmek istermiş. Gerçek bir cennetmiş, faunası çok zenginmiş, suç oranı düşükmüş, insanlar çok mutluymuş. Başta inanmasam da hepsi doğru çıktı.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacaklarını açıklamasına parti içinden bir itiraz daha geldi.
AKP’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ABD’nin New Jersey eyaletinde düzenlediği etkinlikte, Ensar Vakfı’na ‘sahip çıkan’ aile ve sosyal politikalar eski bakanı Sema Ramazanoğlu’nu protesto eden üç kişi feci şekilde darp edildi.
Türkiye kamuoyu tam 10 gün boyunca Beykoz’daki 70 metrelik sondaj kuyusunda mahsur kalan ‘Kuyu’ isimli köpeğe ve kurtarılış hikayesine odaklanırken, birkaç kilometre uzaklıktaki ilçelerde ‘kaderi’ni sessizce bekleyen yüzlerce ‘Kuyu’dan habersiz