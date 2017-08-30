FT’ye konuşan AKP’li: Merak ediyorum, Erdoğan da yorulduğunu düşünüyor mu?

AKP’nin 16’ıncı kuruluş yıldönümü etkinliklerine ilişkin analizi için Britanya’nın prestijli gazetelerinden Financial Times’a konuşan AKP’liler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a eleştiriler yöneltti.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Financial Times, Erdoğan’ın AKP’nin 15 yıllık iktidarının ardından seçmenleriyle arasındaki ‘romantik ilişkinin tutkusunun’ yitirilmesinden korktuğunu yazdı.

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Haberde 2019 seçimleri için AKP teşkilatlarında yapılmak istenen değişimle ilgili, “Ama aynı zamanda bu süreç, Gülen hareketi ile bağlantılı olanların sessizce ayıklanması için de kullanılacak. AKP yetkililerine göre, bunlara ek olarak Erdoğan’a yeterince sadık görülmeyenler ve adı yolsuzluğa karışanlar da ayıklanacak” yorumu yapıldı.

‘Erdoğan da yorulmadı mı?’

Analizde AKP’nin sayıları 8 milyonu bulan 18-25 yaş arasındaki seçmenleri önemsediği ve partiye çekmek istediği belirtilse de, yeniden dönüşümün parti içinde ihtilaflara da yol açabileceği yorumu yapıldı.

İsmi verilmeyen bir AKP’li, “Herkes birinin adamı. Bakanlar kendi bölgelerinin il başkanlarını korumaya çalışıyor” diyor.

Ancak analizde şimdiden Erdoğan’ın partisine yönelik eleştirilerinden huzursuz olan bir kesimin de var olduğu vurgulandı. Bunun en önemli kanıtı, gazeteye konuşan bir AKP’linin “Merak ediyorum; Erdoğan gece yatağa girdiğinde hiç ‘Acaba ben de yorulmuş olabilir miyim?’ diye düşünüyor mu… Ama bu soruyu bizim sormamıza izin verilmiyor” sözleri oldu. Bu AKP’li Erdoğan’ın kendisi dışındaki herkesin kusurlarını gördüğünden şikayet etti.

FT’ye göre hem parti içinde hem de muhaliflerde AKP’nin birçok kesimi tek çatı altında birleştirme özelliğini kaybettiğine inananlar bulunuyor ancak parti içinde Erdoğan’a yönelik bir meydan okuma beklenmiyor.

Dış siyaset ve ekonomi

FT, analizini, AKP’nin esas sorununun dış siyaset olduğunu vurgulayarak şöyle noktaladı: “Erdoğan, ekonomik büyümeyi sürdürmek, Suriye’deki savaşın etkileriyle mücadele etmek ve hem Avrupa hem de ABD ile ilişkilerde yaşanan sarsıntıları idare etmek zorunda. Fonda bunlar olurken, Erdoğan’a kabinesinin bazı üyelerinden erken seçim çağrısı yapıldı. Erdoğan bunu reddetmiş olsa da, uzmanlar ekonomi istikrarlı olursa gelecek yılın sonunda seçim yapılması çağrısında bulunabileceğini söylüyor.”