FT’ye göre Türkiye-Katar ilişkisi daha da gelişecek: Türklere 11 milyar dolarlık iş

İngiliz Financial Times gazetesinde yer alan haberde görüş veren uzmanlar Türkiye ile Katar arasındaki dayanışmanın artık sembolik olmanın ötesine geçtiğini söylerken, Türk şirketlerin çoğu 2022 Dünya Kupası’yla ilgili olmak üzere Katar’dan 11 milyar dolarlık iş almasının gündemde olduğunu yazdı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin geçen hafta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından Katar’ın Türkiye ekonomisine destek için 15 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı açıklanmıştı. Katar yatırımları, iki ülke merkez bankasının 3 milyar dolar tutarındaki Türk Lirası-Katar Riyali takası yapılması konusunda anlaşmaya varmasıyla hayata geçirilmeye başlanmıştı.

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İngiliz gazetesi Financial Times’ta yer alan haberde konuyla ilgili İngiliz ekonomi ve siyaset uzmanlarının görüşleri derlendi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin gerildiği ortamda sadece Katar’ın Türkiye’ye yardım ettiğinin belirtildiği haberde şu ifadeler yer aldı: “Analistler bu mali desteğin, Suudi Arabistan ve üç Arap müttefikinin Katar’a abluka uygulamasından bu yana Ankara ve Doha arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin ne kadar güçlendiğinin bir işareti olduğunu söylüyor.”

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Financial Times, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesini şu verilerle açıklıyor: “Katarlı yetkilileri, Türkiye ve ülkeleri arasındaki ticaretin geçen yılın ikinci yarısında yüzde 30 arttığını söyledi. Katar Ticaret Odası’na göre, Türk şirketler Katar’da çoğu 2022 Dünya Kupası ile ilişkili olmak üzere 11 milyar dolar değerinde projeler üzerinde çalışıyor.”

GAM Investment’ın gelişmekte olan piyasalar yatırım direktörü Paul McNamara swap anlaşmasıyla ilgili olarak, “Türkler için daha fazla dolar bulunmasını sağlayacak her şey değerli ancak 3 milyar dolar durumu çok da değiştirmez açıkçası” yorumunda bulundu.

‘Sembolik olmaktan öte’

Londra’daki Stratejik Çalışmalar için Uluslararası Enstitü analistlerinden Emile Hokayem ise iki ülke arasındaki ilişkilerin ‘Ortadoğu’nun geleceğine dair ortak hissiyet, kardeşlik bağları ve reelpolitikten’ ötürü güçlendiğini vurguladı: “Türkiye-Katar ekseni ile Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri ekseni arasında stratejik bir rekabet var. Bu rekabet Türkiye ve Katar’ı ortaklıklarını pekiştirmeye zorladı. Katar’ın çok parası var ancak 15 milyar dolar Türkiye’nin ekonomik ihtiyaçları için bir çözüm değil. Türkiye ve Katar bir ölçüye kadar, hem kendi ülkelerine hem bölgesel ve uluslararası aktörlere, iki ülkenin izole olmadığı ve başka seçenekleri de oldukları mesajını vermek istiyor.”

Gazeteye konuşan Renaissance Capital’ın şef ekonomisti Charles Robertson ise Katar’ın mali desteğinin sembolik olmaktan daha öte olduğu görüşünde: “15 milyar dolarlık paket, Türkiye’ye son 5-8 yılda yapılan yıllık ortalama doğrudan yabancı yatırımdan daha fazla. Kur swapı da daha iyi, çünkü hızlı yapılan bir işlem.”