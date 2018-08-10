FT’nin haberindeki iddia: ABD pastör için çarşambaya kadar süre verdi

Washington’ın Ankara’ya, İzmir’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması için çarşambaya kadar süre verdiği öne sürüldü.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunların çözümünü görüşmek için Ankara’dan dokuz kişilik bir heyet önceki gün Washington’a gitmişti.

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İngiliz Financial Times gazetesindeki haberde sözlerine yer verilen Washington Yakın Doğu Araştırmaları Enstitüsü’nden Türkiye uzmanı Soner Çağaptay, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan’ın kendisiyle görüşen Türk yetkililere, Amerikalı rahip Brunson’ı bırakmak için Ankara’nın gelecek çarşambaya kadar süresi olduğunu söylediğini aktardı. Çağaptay, pastör çarşambaya kadar bırakılmazsa ABD’nin nasıl bir yaptırımda bulunacağını söylediği konusunda ise bilgi vermedi.

ABD’lilerin görüşmelerde, aralarında Brunson ve iki konsolosluk çalışanının da bulunduğu 15 kişinin serbest bırakılmasını istediği daha önceki haberlerde de yer almıştı. Ancak Brunson konusunda süre verildiği ilk kez bu habere yansıdı.