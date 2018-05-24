FT’den faiz yorumu: Piyasalar Erdoğan’ın hapse attığı talihsiz gazetecilere benzemez

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi Türkiye’de ekonomi yönetiminin piyasaların faiz artırımı talebine karşılık vermesinin doğru bir karar olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için, “Finans piyasaları, hapse attığı tahlihsiz gazetecilere benzemez. Beğensin ya da beğenmesin, piyasaların olumlu düşünmesine ihtiyacı var” yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Financial Times (FT) gazetesi, Merkez Bankası’nın yüzde 3’lük faiz artışını “Liradaki düşüş Türkiye’yi faiz artırımına zorladı” başlığıyla sürmanşetinden verdi. Gazetede “Akıllı bir otokrat, neyi kontrol edemeyeceğini bilir” başlıklı bir başyazı da yayınlandı.

Reklam

‘Erdoğan doğrusunu yaptı’

Başyazıda Erdoğan’ın piyasaların faiz artırım talebine karşılık vererek doğrusunu yaptığı belirtildi: “Para biriminin zayıflığı, Erdoğan’ın Türkiye’nin finans piyasalarının güvenini kaybetmesine neden olan alışılmadık görüşleri ve dengesiz politikalarına yönelik yüksek sesli bir uyarı oldu. Erdoğan, küresel finansın seyrinin ne derse ona göre hareket etmeyeceğini öğreniyor. Akıllı bir yönetici, politikalarını da değiştirmeyi bilmeli. Faizlerin yükseltilmesi doğru bir karardı. Başka benzer adımlar atmak durumunda da kalabilir.”

‘Bu siyasi kumar’

Liradaki düşüşün önlenememesi halinde 2001 yılındaki kriz öncesi görülen kötü günlerin yeniden yaşanabileceği uyarısında bulunan gazete, şöyle devam etti: “Söylemeye dahi gerek yok, Erdoğan’ın otokratik yönetimi altında Merkez Bankası’nın bağımsızlığı düşüncesi de çok uzun bir zamandır geçerliliğini kaybediyor. Hassas konularda karar verme gücü yalnızca kendisinde. Uzun bir zamandır, para birimindeki değer kaybına verilecek en bariz yanıt olan sert bir faiz artırımı seçeneğini hayata geçirmekten kaçınıyordu. Bu direnç, kısmen ideolojik nedenlerden kaynaklanıyor. Erdoğan, faizi ‘tüm kötülüklerin anası ve babası’ olarak tanımlıyor. Ancak bu direncin siyasi nedenleri de var. Gücünü pekiştirme planlarının başarıya ulaşması, Kasım 2019’da olması gerekirken 24 Haziran 2018 tarihine çektiği cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin her ikisini birden kazanabilmesine bağlı. Bu siyasi kumar, liradaki düşüşün hızlanmasıyla birlikte giderek riskli bir hal alıyor.”

Reklam

Faiz artışının kurdaki artışı durdurup durduramayacağı yönündeki soru işaretlerinin teknik verilerle değerlendirildiği yazının sonunda Erdoğan için, “Finans piyasaları, hapse attığı tahilsiz gazetecilere benzemez. Beğensin ya da beğenmesin, piyasaların olumlu düşünmesine ihtiyacı var. Bunu geri kazanabilmesinin yolu da gerçekçi ve aklı başında politika yapmaktan geçiyor” dendi.

‘Danışmanları gerizekalı ve dalkavuk’

FT, başyazısının yanısıra “Döviz krizi, Erdoğan’ın kuşatma altında olduğu düşüncesini derinleştiriyor” başlıklı bir de haber/analize yer verdi.

Gazetenin Ankara muhabiri Laura Pitel imzasıyla yayınlanan yazıda, Erdoğan’ın ekonomi kurmayları arasında az sayıda kalan ‘piyasa dostu’ isimlerin liradaki düşüş karşısında dikkat çekici derecede sessiz kaldığı belirtildi.

Haberde, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın liradaki düşüşün “Yurt dışı kaynaklı bir operasyon” olduğuna dair sözlerine yer verildi ve şöyle devam edildi: “Albayrak’ın son yıllarda cumhurbaşkanının en yakın kurmaylarından birine dönüşmesi, cumhurbaşkanlığı sarayındaki kuşatılma hissinin giderek arttığının da bir sembolü oldu. Analistler ve yetkililer, Türk siyasetine ağırlığını koyduğu 15 yıllık süre boyunca karşı karşıya geldiği hem gerçek hem de hayali tehditlerin, Erdoğan’ı kendisine yalnızca duymak istediklerini söyleyen kapalı bir grup insanın içine çekilmek zorunda bıraktığını söylüyor. Türk bir yetkili, ‘Danışmanları, bir grup gerizekalı ve dalkavuktan oluşuyor’ dedi ve ‘Artık aklıbaşında tavsiyeleri dinlemez oldu’ diye ekledi.”