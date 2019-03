FT: Uber halka açılacak, NYSE’de işlem görecek

İngiliz gazete The Financial Times, araç çağırma uygulaması Uber’in halka açılacağını yazdı. Yatırımcılar halka arzla şirkete 100 milyar doların üzerinde bir değer biçileceğini öngörüyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

The Financial Times haberine göre, konuya yakın iki kaynak, şirket hisselerinin New York Borsası’nda (NYSE) işlem göreceğini belirtiyor ve bunun yılın en büyük ilk halka arzı (IPO) olması bekleniyor. Bloomberg’e göre şirketin değeri 120 milyar dolara ulaşabilir.

Reklam

ABD merkezli Uber’in nisana kadar başvuru işlemlerini tamamlayacağı belirtiliyor.

Habere göre Google ve Apple gibi teknoloji şirketleri daha önceki halka arzlarda rakip borsa Nasdaq’ı seçmiş olsa da, Bloomberg, Facebook’un 2012’deki halka arzında yaşanan birtakım sorunların şirketi NYSE’yi seçmesiyle sonuçlandığını yazdı. Alibaba, Spotify, Snap ve Twitter da NYSE’de işlem görüyor.

Uber’in araç paylaşım uygulaması rakibi Lyft ise gelecek hafta Nasdaq’ta işlem görmeye başlayacak.