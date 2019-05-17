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Yaramazlara biraz batar!

FT: Türkiye’nin döviz rezervleri 2019’un en düşük seviyesinde

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye Merkez Bankası’nın (MB) döviz rezervlerinin 12.7 milyar dolarla 2019’un en düşük seviyesine gerilediğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Geçtiğimiz hafta rezervin 14.2 milyar dolar olduğunu söyleyen FT, 25.9’dan 27.2 milyar dolara çıkan rezervlerin kısa dönem dolar borcu dışarda bırakıldığında 12.7 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi.

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Gazete, kısa dönem dolar borcu hariç şubat ayı sonunda 35 milyar dolar olan rezervin bu seviyelere inmesinin yatırımcılarda giderek artan bir tedirginliğe yol açtığını kaydetti.

Mart ayında MB’deki net döviz rezervi 10 milyar dolar azalmıştı.

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