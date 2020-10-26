FT: Oxford’un aşı deneyleri yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi sağladı

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’nin AstraZeneca ile işbirliğiyle geliştirdiği corona virüsü aşısı deneylerinden elde edilen ilk sonuçlar, en yüksek risk altında olan yaşlılarda güçlü bir bağışıklık tepkisi ürettiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Reuters

Financial Times’ta yer alan ve konuya yakın iki kişiye dayandırılan habere göre aşının ileri yaş gruplarında koruyucu antikorları ve T hücrelerini tetiklediği keşfedildi. Bu sonuç araştırmacıları cesaretlendirdi.

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Bulguların, temmuz ayında yayınlanan ve aşının 18 ila 55 yaşları arasındaki sağlıklı yetişkinler grubunda ‘güçlü bağışıklık tepkileri’ ürettiğini gösteren verileri tekrarladığı belirtildi.

Ancak FT, pozitif immünojenisite testlerinin, aşının nihayetinde yaşlı insanlarda güvenli ve etkili olacağını garanti etmediği konusunda uyardı.

FT, bulgunun ayrıntılarının kısa süre içinde bir klinik dergide yayınlanmasının beklendiğini yazdı ancak derginin ismini vermedi.