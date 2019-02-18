FT muhabirine soruşturma: Almanya Wirecard hisselerinin ‘açığa satışı’nı yasakladı

Almanya’da sermaye piyasaları denetimi otoritesi Bafin, hakkındaki olumsuz haberlerin ardından fiyatında ciddi dalgalanma gözlenen ödeme sistemleri şirketi Wirecard hisselerinin ‘açığa satışını’ yasakladı. The Financial Times’da görev yapan bir muhabire ise Münih’te ‘insider trading’ soruşturması açıldı.

Fotoğraf: Reuters

Münih savcıları pazartesi günü İngiliz ekonomi gazetesi The Financial Times gazetesinde görevli bir muhabire ‘insider trading’ (içerden bilgi ticareti) soruşturması açıldığını doğruladı. Haberin ardından Almanya’nın SPK’sı Bafin, Wirecard hisselerinin açığa satışını ’18 Nisan’a kadar’ yasakladı. Wirecard hisseleri yüzde 40 düştükten sonra bugün yüzde 12’nin üzerinde yükseldi.

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Bafin’den yapılan açıklama özetle şöyle:

“Son birkaç günde finansal piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Bu belirsizlik özellikle de Wirecard AG hisselerinin fiyatında son haftalardaki hareketlilikten kaynaklandı. Basında çıkan bazı haberler ve net açığa satış işlemleri aynı döneme denk geldi.”

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Açıklamada açığa satış işlemleri yüzde 0.2’yi aşan yatırımcıların Bafin’i bilgilendirmesi gerektiği, yüzde 0.5’in üzerinde hissesi olanların ise bu bilgiyi yayınlamakla yükümlü olduğu belirtildi.